استهداف قاعدة ومراكز أمريكية مهمة في الكويت بهجمات بطائرات مسيرة من الجيش الإيراني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة للجيش الإيراني أعلنت: "رداً على تكرار عدوان العدو الخبيث على مناطق من بلادنا، قام الجيش الإيراني، في المرحلة الحادية والعشرين من عملية 'صاعقة'، قبل ساعات، باستهداف 'مستودعات الذخائر' و'المعدات اللوجستية لمركز قيادة القوات البرية' التابعة للجيش الأمريكي المجرم، في ثكنة الدوحة غرب الكويت، بكمية كبيرة من الطائرات المسيرة الانتحارية".

وتُعد الدوحة واحدة من أهم وأكبر القواعد العسكرية الأمريكية في غرب الكويت، ومركزاً داعماً للجنود الأمريكيين في غرب آسيا، حيث تتمركز فيها كميات كبيرة من معدات وجنود القوات البرية الأمريكية، إلى جانب القوات البحرية والجوية.

وأكد الجيش الإيراني أن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوحدتها المقدسة، مستعدة لمواجهة حاسمة لأي مؤامرة أو مغامرة جديدة من قبل العدو".

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