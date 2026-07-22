بقائي مستذكراً مساعدات إيران: الحكومة الكويتية ناكرة للجميل

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي نشر صورة للخبراء الإيرانيين في الكويت عام 1991، الذين ذهبوا لإخماد حرائق آبار النفط الكويتية، وكتب:

"هذه صورة تاريخية للخبراء الإيرانيين النبلاء والمضحين، وهم يحاولون إخماد حرائق آبار النفط المشتعلة في الكويت بعد انسحاب جيش النظام البعثي العراقي من هذا البلد في عام 1991.

على الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط على نهاية الحرب التي فرضها صدام على إيران، وكان جرح الدعم الشامل الذي قدمته الكويت وأعضاء مجلس التعاون الآخرون للنظام المعتدي صدام لا يزال مفتوحاً، إلا أن إيران استجابت لطلب الحكومة الكويتية، وأرسلت فريقاً مكوناً من 47 خبيراً من صناعة النفط للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق، وتولت مسؤولية السيطرة على 28 بئراً نفطياً في حقل برقان الهائل؛ وهو حدث سُجل في الوثائق والتقارير الدولية كجزء من أكبر عملية لإخماد حرائق آبار النفط في التاريخ.

لقد أطفأ الإيرانيون النبلاء النار التي أصابتكم، وأنتم أصبحتم جزءاً من نيران الشياطين ضد شعبنا!

لطالما التزمت إيران بحسن الجوار، ولكن دخان نكران الجميل وقلة البصيرة سيدخل في عيون الجاحدين. من يزرع الشوك، لا يحصد العنب."

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