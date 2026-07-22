روسيا ترد على ادعاء وزير الخارجية الأمريكي ضد إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن زاخاروفا قالت، في معرض ردها على ادعاء روبيو ضد إيران واتهامها بعدم الجدية في المفاوضات: "في البداية، يُتّهم الشركاء بعدم الرغبة في التفاوض، ثم يُعترف بأن ذلك كان ضرورياً في إطار الاستعداد للحرب".

كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد زعم، مساء أمس، خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أن واشنطن مستعدة للحوار والتفاوض وحل الخلافات في غرب آسيا، لكن إيران ليست جادة في مسار المفاوضات!

يأتي هذا في الوقت الذي شنت فيه أمريكا عدواناً على إيران في خضم المفاوضات بين طهران وواشنطن، مما كشف أن هذه المفاوضات كانت مجرد غطاء للتحضير لإشعال الحرب.

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