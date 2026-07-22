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٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ١٠:١٢ ص

مسؤول أمريكي: عدد الجنود الجرحى في الحرب مع إيران تجاوز 500

مسؤول أمريكي: عدد الجنود الجرحى في الحرب مع إيران تجاوز 500

اعترف مسؤول أمريكي بارتفاع عدد الجنود الأمريكيين الجرحى في الحرب مع إيران إلى أكثر من 500 جريح، بعد أن كان التقدير السابق يشير إلى 427 جريحاً.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وكالة "أسوشيتد برس" نقلت عن مسؤول أمريكي اعترافه بأن عدد الجنود الأمريكيين الجرحى في الحرب مع إيران قد تجاوز 500 شخص.

وكانت أسوشيتد برس قد اعترفت قبل يومين بارتفاع عدد الجنود الأمريكيين القتلى في الحرب مع إيران إلى 17 قتيلاً.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الجرحى بين جنودها، في أعقاب العدوان على إيران، قد ارتفع إلى 427 جريحاً.

يأتي ذلك في وقت يتم فيه فرض رقابة شديدة على نشر الإحصاءات الرسمية لخسائر الجنود الأمريكيين خلال العمليات الصاروخية والجوية التي تشنها إيران في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد اعترف مؤخراً بأن "صاروخاً إيرانياً تمكن، يوم الجمعة الماضي، من اختراق الدفاعات الجوية الأردنية، على الرغم من اعتراض معظم الصواريخ".

/انتهى/

رمز الخبر 1972489

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