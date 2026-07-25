البرلمان الإيراني يدرج مشروع قانون مكافحة الجرائم الدولية ودعم التجمعات السلمية على رأس جدول أعماله

وأفادت وكالة مهر للأنباء يستهل مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أعماله التشريعية هذا الأسبوع بمناقشة تقرير لجنة الشؤون القضائية والقانونية بشأن مشروع القانون ذي الأولوية الواحدة لمكافحة الجرائم الدولية.

وسيتمكن النواب، اعتبارًا من هذا الأسبوع، وبموجب التعديلات التي أُدخلت على النظام الداخلي للمجلس، من التصويت واعتماد التشريعات خلال الجلسات الافتراضية.

وتُعد هذه أول جلسة تشريعية للمجلس بعد الحرب الأخيرة، حيث أصبح بإمكان النواب ممارسة صلاحياتهم التشريعية عبر الجلسات الافتراضية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس، المقرر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، البنود التالية:

مناقشة مشروع قانون مكافحة الجرائم الدولية ذي الأولوية الواحدة.

مناقشة مشروع قانون دعم التجمعات والمسيرات السلمية وفقًا للمادة السابعة والعشرين من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

مناقشة مشروع تعديل عدد من مواد قانون نظام الهندسة والرقابة على البناء.

مناقشة مشروع قانون إدارة الديون العامة.

مناقشة مشروع تعديل المادة (37) من قانون الضمان الاجتماعي.

مناقشة مشروع انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى معاهدة مراكش الهادفة إلى تسهيل وصول المكفوفين وضعاف البصر وذوي إعاقات القراءة الأخرى إلى المصنفات المنشورة.

مناقشة مشروع تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون دعم الفنانين والحرفيين والعاملين في الصناعات اليدوية.

مناقشة مشروع اتفاقية ثنائية بين إيران وإندونيسيا بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية.

مناقشة مشروع اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرامج المشغلين الاقتصاديين المعتمدين بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية.

مناقشة مشروع بروتوكول التعاون والتنسيق بين سلطات حرس الحدود، الملحق باتفاقية التعاون في مجال أمن بحر قزوين.

مناقشة مشروع اتفاقية منع الحوادث في بحر قزوين.

مناقشة مشروع تعديل قانون استخدام السلاح من قبل منتسبي القوات المسلحة في الحالات الضرورية.

مناقشة مشروع التصديق على معاهدة المنظمة الدولية لوسائل المساعدة الملاحية البحرية.