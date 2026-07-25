بقائي: لا حل عسكري لأزمة اليمن، ولا بد من العودة للحوار والتنفيذ الكامل لخارطة الطريق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بقائي اليوم السبت، أن أزمة اليمن لا تحتمل أي حل عسكري، معتبراً أن العودة إلى مسار الحوار والتنفيذ الكامل لخارطة الطريق المتفق عليها، هي السبيل الوحيد لوضع حد لمعاناة الشعب اليمني والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

كما أعرب بقائي عن قلقه إزاء استمرار حصار اليمن واستمرار القيود المفروضة على دخول السلع الأساسية والوقود والخدمات الضرورية، معتبراً أن هذا الحصار يشكل عاملاً في تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة الصعوبات المعيشية للشعب اليمني، وداعياً إلى الرفع الكامل للقيود وتسهيل وصول الشعب اليمني إلى احتياجاته الأساسية.

وإذ أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى السياسات التدخلية والاستفزازية التي تنتهجها الولايات المتحدة في المنطقة، والتي تزيد من تعقيد الوضع الراهن، أكد أن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحققا عبر الحوار والتعاون والتفاهم بين دول المنطقة.

وشدد بقائي على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقدم دعمها لأي مبادرة بناءة تسهم في دفع الحوارات قدماً والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية، استناداً إلى خارطة الطريق المتفق عليها، وبهدف الإسهام في إحلال السلام والأمن والاستقرار الدائم في هذا البلد".