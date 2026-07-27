تراجع بنسبة 40% في تحميل النفط بميناء ينبع السعودي

أفادت وكالة مهر للأنباء عن قناة "المسيرة" اليمنية، أن شركة "ويندوارد" المتخصصة في المعلومات البحرية، أفادت بأن تحميل النفط الخام في ميناء ينبع السعودي قد انخفض بنسبة 40% منذ 19 يوليو الجاري.

وكان مصدر يمني قد أعلن ليلة أمس لقناة "الميادين" أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت، خلال الـ 48 ساعة الماضية، ثلاث ناقلات نفط سعودية.

وأضاف المصدر نفسه أنه منذ يوم الاثنين الماضي، اضطرت 16 سفينة سعودية إلى العودة بعد منعها من العبور.

وبحسب المصدر، لم تنجح أي ناقلة نفط سعودية، سواء في طريق الذهاب أو الإياب، في عبور مضيق باب المندب منذ فرض الحصار البحري اليمني.

وشدد المصدر على أن قرار منع عبور السفن السعودية لا يزال سارياً، وأن القوات المسلحة اليمنية لن تسمح بمرور أي سفينة سعودية.

ويأتي الحصار البحري السعودي في إطار الرد على الحصار الذي تفرضه الرياض على اليمن.

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