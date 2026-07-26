انفجار ناقلة نفط مخالفة في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استنادًا إلى معلومات وردت قبل ساعة، ان ناقلة نفط مخالفة في مضيق هرمز، كانت قد انحرفت عن المسار المحدد من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انفجرت إثر اصطدامها بلغم بحري.

ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي حذرت فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرارًا وتكرارًا من أن السفن التي تخرج عن المسار المتحدد ستتحمل عواقب ومسؤوليات.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الناقلة انحرفت عن الممر الذي حددته إيران، وكانت موجودة في منطقة خارج الممر البحري الآمن، على الرغم من التحذيرات السابقة.

ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد تحركات الأساطيل الأجنبية وبعض السفن المخالفة في مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة، وتأكيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على سيادتها على هذا الممر المائي الاستراتيجي.

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