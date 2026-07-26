قائمة الطائرات المسيرة الأميركية التي أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية محلية الصنع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري، في حوار خاص مع مراسل "تسنيم" الدفاعي: بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، كُلفت القوة الجوفضائية للحرس بالشروع في إنتاج دفاع جوي محلي، وتم ذلك بسرعة، وتم تصنيع دفاع جوي محلي ومتطور للحرس، لعب دوراً في حرب رمضان، ومن بينها إسقاط طائرة F-35.

وفي الاشتباكات الأخيرة، وخلال 15 يوماً، حققنا 11 إسقاطاً ناجحاً، وهي كالتالي:

8 يوليو/تموز: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في سماء خورموج، محافظة بوشهر.

12 يوليو/تموز: إسقاط صاروخ كروز في سماء جهرم.

15 يوليو/تموز: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز "لوكاس" في سماء لار.

16 يوليو/تموز: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في جنوب البلاد.

17 يوليو/تموز: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في سماء أنديمشك.

18 يوليو/تموز: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في سماء عسلوية.

19 يوليو/تموز: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في سماء الأهواز، وإسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في سماء عسلوية، وإسقاط طائرة مسيّرة تجسسية من قبل اللواء 48 فتح.

20 يوليو/تموز: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في سماء كرمانشاه، وإسقاط صاروخ في رودبار الجنوب.

/انتهى