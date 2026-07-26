  1. إيران
  2. السياسة
٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٥:١٩ م

قائمة الطائرات المسيرة الأميركية التي أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية محلية الصنع

قائمة الطائرات المسيرة الأميركية التي أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية محلية الصنع

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي عن قائمة تضم 11 إسقاطاً جديداً للطائرات المسيّرة الامريكية بواسطة منجزات الدفاع الجوي الايراني المحلية الصنع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري، في حوار خاص مع مراسل "تسنيم" الدفاعي: بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، كُلفت القوة الجوفضائية للحرس بالشروع في إنتاج دفاع جوي محلي، وتم ذلك بسرعة، وتم تصنيع دفاع جوي محلي ومتطور للحرس، لعب دوراً في حرب رمضان، ومن بينها إسقاط طائرة F-35.

وفي الاشتباكات الأخيرة، وخلال 15 يوماً، حققنا 11 إسقاطاً ناجحاً، وهي كالتالي:

8 يوليو/تموز: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في سماء خورموج، محافظة بوشهر.

12 يوليو/تموز: إسقاط صاروخ كروز في سماء جهرم.

15 يوليو/تموز: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز "لوكاس" في سماء لار.

16 يوليو/تموز: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في جنوب البلاد.

17 يوليو/تموز: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في سماء أنديمشك.

18 يوليو/تموز: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في سماء عسلوية.

19 يوليو/تموز: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في سماء الأهواز، وإسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في سماء عسلوية، وإسقاط طائرة مسيّرة تجسسية من قبل اللواء 48 فتح.

20 يوليو/تموز: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في سماء كرمانشاه، وإسقاط صاروخ في رودبار الجنوب.

/انتهى

رمز الخبر 1972586
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات