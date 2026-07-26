مصادر باكستانية: تكثيف جهود الوسطاء لوقف الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلت وكالة الأناضول، اليوم الأحد، عن مصادر حكومية باكستانية قولها إن باكستان وقطر، بصفتهما وسيطين، صعّدتا من وتيرة تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران، بعدما أبلغ الطرفان ردودهما بشأن صيغة مشتركة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عدة أشهر.

وأضافت المصادر أن هذا التطور جاء عقب إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر بوقف الهجمات العسكرية، بعد أسبوعين من الضربات الليلية المتواصلة.

وبحسب مسؤول مطلع، قدمت إسلام آباد والدوحة، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، صيغة مشتركة لخفض التصعيد، دعتا فيها الولايات المتحدة وإيران إلى العودة، كخطوة أولى، إلى موقفيهما اللذين كانا قائمين قبل 9 يوليو/تموز، تمهيدًا لاستئناف المفاوضات المتوقفة بهدف إنهاء النزاع بصورة دائمة.

ورغم أن المصادر لم تكشف تفاصيل ردود الجانبين، فإنها أكدت أن كلاً من واشنطن وطهران أبدتا استعدادهما للعودة إلى الحوار والدبلوماسية من أجل إنهاء المواجهة الأخيرة واستئناف المفاوضات.

وأشارت المصادر إلى أن توقف الهجمات من الجانبين عزز الآمال بإحياء مسار التفاوض الذي كان قد تعثر في وقت سابق.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمّد مؤقتًا خطط تصعيد العمليات العسكرية ضد إيران، بسبب مخاوف تتعلق بتراجع مخزون الولايات المتحدة من صواريخ الدفاع الجوي.

وأضافت أن هذا القرار اتُّخذ عقب اجتماع عقده ترامب، يوم الجمعة، مع كبار مستشاريه وعدد من أعضاء حكومته.

وختمت المصادر بالقول إن واشنطن وطهران، في حال التوصل إلى اتفاق، ستستأنفان المفاوضات بشكل فوري، على أن يكون تنفيذ وقف إطلاق النار في جنوب لبنان من أبرز الملفات المطروحة على جدول الأعمال.