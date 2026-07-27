تفعيل الخط البحري خرمشهر – البصرة لنقل زوار الأربعين

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مراد عفيفي بور، القائم بأعمال المساعد البحري، قال ظهر اليوم في تصريح إعلامي: "تم تفعيل حركة الملاحة البحرية لزوار الأربعين الحسيني بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العراقية لعام 2026، وذلك في إطار تطوير التعاون البحري بين البلدين، وتسهيل تنقل الزوار، والاستفادة من قدرات النقل البحري لخدمة محبي الإمام الحسين (ع)".

وأضاف عفيفي بور: "ستنطلق أول رحلة بحرية خاصة بزوار الأربعين في عام 2026، في الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء، من محطة الركاب البحرية في الخليج الفارسي بميناء خرمشهر، وسيتوجه الزوار إلى ميناء البصرة على متن سفينة ركاب".

وأوضح القائم بأعمال المساعد البحري أن "هذه السفينة تتسع لنقل 243 راكباً في كل رحلة، وستتولى نقل الزوار على الخط البحري خرمشهر – البصرة".

وتابع عفيفي بور: "سيتم زيادة عدد الرحلات البحرية على هذا الخط وفقاً لإقبال الزوار، لتوفير جزء من قدرات نقل الزوار عبر مسار آمن وسلس بحرياً".

وأكد عفيفي بور أن "إعادة تشغيل الخط البحري الخاص بالأربعين، بالإضافة إلى تسهيل سفر الزوار، يمثل رمزاً لتوسيع التعاون البحري بين إيران والعراق، والاستفادة القصوى من قدرات موانئ البلدين في خدمة زوار الأربعين الحسيني".

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