ارتفاع إنتاج الشاي في إيران بنسبة 30%

أفادت وكالة مهر للأنباء أن "حبيب جهان سار"، رئيس منظمة الشاي الإيرانية، قال خلال زيارة تفقدية للمستودعات ومراكز الشراء المضمون لأوراق الشاي الخضراء: "بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة، ودعم محافظة غيلان لمزارعي الشاي، وزيادة أسعار الشراء المضمون، زاد إنتاج الشاي الإيراني عالي الجودة في البلاد".

وأوضح جهان سار: "مع زيادة أسعار الشراء المضمون لأوراق الشاي الخضراء، وصرف القروض الرأسمالية ورأس المال العامل عبر صندوق دعم تنمية الشاي، والظروف الجوية الملائمة، يُتوقع أن يزيد إنتاج الشاي بأكثر من 30% مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف جهان سار: "يوجد حالياً استقرار نسبي في سوق الشاي، وتتوفر مخزونات كافية من الشاي الإيراني، بالنظر إلى مواسم الحصاد القادمة لأوراق الشاي الخضراء".

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