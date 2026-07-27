العميد جاويدان: حدود البلاد في غاية الأمن والاستقرار

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد علي أكبر جاويدان، قائد حرس الحدود، قال على هامش زيارته التفقدية للمحطة الحدودية في خسروي، في حديث لمراسل "مهر"، معرباً عن شكره لجهود مسؤولي محافظة كرمانشاه في تقديم الخدمات لزوار الأربعين: "يجب أن نُهنئ مسؤولي محافظة كرمانشاه المجاهدين والمجتهدين والمخلصين؛ لأننا في كل عام، خلال زيارتنا لمعبر خسروي، نشهد تحسناً في البنى التحتية، وتطويراً للإمكانيات، وتحسناً في ظروف تقديم الخدمات للزوار".

وأضاف جاويدان: "هذا العام أيضاً، مقارنة بالعام الماضي، حدثت تغييرات جيدة جداً في مجالات البنى التحتية والأماكن والمرافق الترفيهية للزوار، مما يدل على التخطيط المناسب والاهتمام الجاد من قبل مسؤولي المحافظة لاستقبال زوار الإمام الحسين (ع) بشكل لائق".

وأشار قائد حرس الحدود إلى الوضع الأمني لحدود البلاد، وقال: "من الناحية الأمنية، والحمد لله، فإن جميع حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في غاية الأمان، ولا يوجد أي قلق في هذا الصدد".

وتابع العميد جاويدان: "أبناء الأمة، وجنود الولاية، وقوات حرس الحدود، منتشرون في جميع حدود البلاد بكامل الاستعداد، ويقومون، بيقظة واقتدار وجاهزية عملياتية، بحماية وصيانة حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وشدد قائد حرس الحدود على أن "حدود البلاد هي حدود الشرف والعزة والاقتدار للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن قوات حرس الحدود، بكل قوة، وأيديهم على الزناد، وأعينهم ترقب تحركات العدو المحتملة، تحرس هذه الحدود، ليتمكن الزوار من عبور طريقهم بأمان وراحة واطمئنان".

وأشار العميد جاويدان إلى أن "مجموعة الإجراءات المتخذة في معبر خسروي، سواء في مجال البنى التحتية الترفيهية أو في مجال تأمين الأمن، قد هيأت الأرضية لعبور سهل وآمن ومنتظم لزوار الأربعين الحسيني، وهذا المسار سيستمر مع الاستعداد الكامل للقوات المنتشرة على الحدود".

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