عبور زوار الأربعين من معبر خسروي تجاوز 356 ألف شخص

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقال علي سليمي، إن حركة الزوار في معبر خسروي شهدت زيادة مستمرة، مشيراً إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ إجمالي حركة العبور عبر هذا المعبر الدولي 88 ألفًا و47 شخصًا.

وأضاف سليمي: "من هذا العدد، غادر 76 ألفًا و368 شخصاً البلاد متوجهين إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة، كما دخل 11 ألفًا و679 شخصاً البلاد عبر هذا المعبر".

وأشار المدير العام للطرق والنقل البري في كرمانشاه إلى الإقبال الواسع من قبل الزوار على معبر خسروي، وأكد أن "الإحصاءات تظهر أن معظم الحركة لا تزال تتعلق بمغادرة الزوار، وتستمر عملية إرسالهم عبر هذا المعبر بسرعة ودون انقطاع".

وشدد سليمي على أن "جميع الجهات الأعضاء في لجنة الأربعين تقدم خدماتها للزوار بتنسيق كامل، ومع توفر البنى التحتية اللازمة، تجري حركة العبور في محطة خسروي الحدودية بسلاسة وبدون أي مشاكل".

وأكد المدير العام للطرق والنقل البري في كرمانشاه أنه "نظراً للزيادة اليومية في حجم الحركة، تم اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة حركة المرور، وتسهيل تقديم الخدمات، وتحسين راحة الزوار في معبر خسروي، وستستمر هذه العملية بكامل الاستعداد حتى نهاية أيام الأربعين".

/انتهى/