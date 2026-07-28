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٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٦:٤٧ م

العميد موسوي: وقود دفع القوة الصاروخية هو صرخة الشعب الإيراني

العميد موسوي: وقود دفع القوة الصاروخية هو صرخة الشعب الإيراني

قال قائد قوات الجوفضاء في الحرس الثوري، العميد سيد مجيد موسوي، إن "وقود دفع القوة الصاروخية هو الصرخة العالية لجميع أبناء الشعب الإيراني الغيور والملتزم بولاية الفقيه".

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن عدداً من أطفال مدينة كرج وجّهوا خلال الأيام الماضية رسائل ورسومات إلى العميد موسوي، أعربوا فيها عن تقديرهم للمقاتلين والمدافعين عن أمن البلاد.

وردّ العميد موسوي على هذه المشاعر برسالة وجهها إلى الأطفال، قال فيها: "إن القوة الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أمانة قائدنا الشهيد، وتراث القادة الشهداء؛ حسن طهراني مقدم، وأمير علي حاجي زاده، ومحمود باقري، وشهداء قوات الجوفضاء الذين رووا الأرض بدمائهم".

وأضاف: "إن وقود دفع هذه القوة هو الصرخة العالية لجميع أبناء الشعب الإيراني الغيور، الواعي والملتزم بولاية الفقيه، وهي صرخة لن تنطفئ أبداً بفضل الله".

وختم بالقول: "نسأل الله أن يمنح شعبنا النصرة والنصر".

رمز الخبر 1972663

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