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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٨:٤٧ ص

أول رد فعل من الحشد الشعبي على العدوان المشترك لأمريكا والسعودية على العراق

أول رد فعل من الحشد الشعبي على العدوان المشترك لأمريكا والسعودية على العراق

أكدت هيئة الحشد الشعبي وقوع عدوان مشترك من قبل أمريكا والسعودية على مناطق من الأراضي العراقية.

أفادت وكالة مهر للأنباء عن مصادر عراقية أن الحشد الشعبي أصدر بياناً رسمياً أعلن فيه أن "عدة قواعد رسمية تابعة لهيئة الحشد الشعبي في مناطق مختلفة من العراق، تعرضت صباح اليوم لهجمات إرهابية من قبل القوات الأمريكية والسعودية".

ووفقاً للمعلومات الأولية، أسفرت هذه الهجمات عن استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص، بالإضافة إلى أضرار مادية لحقت ببعض المباني والممتلكات التابعة للهيئة.

وجاء في البيان: "نحن نعتبر هذه الهجمات تصعيداً خطيراً للغاية، وانتهاكاً صريحاً للسيادة العراقية، واستهدافاً للمؤسسات الأمنية الرسمية في البلاد. ونؤكد أن الجهات المعنية تجري حالياً تقييماً ميدانياً للوضع، وتستمر عملية تقييم الأضرار والإحصاءات الدقيقة".

/انتهى/

رمز الخبر 1972673

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