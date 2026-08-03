رسالة تهنئة من الاتحاد العالمي للرماية إلى الاتحاد الإيراني

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن دائرة العلاقات العامة للاتحاد الإيراني للرماية أن رئيس وأمين عام الاتحاد العالمي للرماية أرسلا رسالة إلى سهيل برخورداري القائم بأعمال الاتحاد الإيراني للرماية، هنآه فيها بحصول هانية رستميان على الميدالية البرونزية في كأس العالم للرماية المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

وجاء نص الرسالة كالتالي:

تهنئة بمناسبة هذا الإنجاز القيم الذي حققه رياضيكم

السيد سهيل برخورداري

رئيس الاتحاد الإيراني للرماية المحترم

نبعث إليكم بأصدق التهاني لكم وللاتحاد الإيراني للرماية بمناسبة النتائج المشرقة التي حققها رياضيكم المتميز. ويسرنا أن نثمن الإنجاز القيم الذي حققته هانية رستميان الحاصلة على الميدالية البرونزية في مسابقة المسدس الهوائي 10 أمتار للسيدات ضمن كأس العالم للرماية التي أقيمت في مدينة هانغتشو. وهذا الإنجاز لا يعكس فقط التزام هذه الرياضية وموهبتها وجهدها المتواصل، بل يجسد أيضاً الدعم المستمر والدور الفعال لاتحادكم في مسيرة تطوّر رياضة الرماية. وهذه الإنجازات تشكل فخراً لبلدكم، وتسهم إسهاماً قيماً في نشر رياضة الرماية وتطويرها على الصعيد الدولي.

نأمل منكم إبلاغ أصدق تهانينا إلى الرياضية والطاقم الفني والمدربين ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز. ونتمنى لاتحادكم مزيداً من النجاحات، ونتطلع بفارغ الصبر إلى رؤية مزيد من الإنجازات في المستقبل.

مع خالص الاحترام،

لوتشيانو روسي

رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الرماية (ISSF)

أليساندرو نيكوترا دي سان جاكومو

أمين عام الاتحاد الدولي لرياضة الرماية (ISSF)

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