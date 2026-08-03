إنقاذ قارب صيد يحمل 3 أشخاص في مياه منطقة زرآباد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مرتضى ميرلاشاري أعلن عن نجاة قارب صيد يحمل 3 من أفراد الطاقم، وذلك بالتنسيق مع المركز الفرعي للبحث والإنقاذ البحري في زرآباد، وبمشاركة مركب مساعد منقذ.

وقال رئيس دائرة السلامة والحماية البحرية في المديرية العامة للموانئ والملاحة البحرية في سيستان وبلوشستان إنه بعد تلقي رسالة استغاثة من قارب صيد يفيد بفقده، تبين أن المركب تعذر عليه مواصلة المسير بسبب سوء الأحوال الجوية وعطل فني في المحرك، ما أدى إلى تيهانه في مياه زرآباد.

وأضاف أن المركب المساعد المنقذ، بعد إبحاره إلى موقع الحادث، قام بفحص حالة المركب، واتخذ الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل الذي أصاب القارب المنكوب، وتمكن القارب الذي كان يضم 3 من أفراد الطاقم من الخروج من حالة الطوارئ من دون أي خسائر بشرية، واستأنف مساره الملاحي بسلامة تامة.

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