السفير الباكستاني الجديد في طهران يلتقي وزير الداخلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير الباكستاني الجديد لدى طهران، عمران أحمد صديقي، بوزير الداخلية الايراني، إسكندر مومني في مقر الوزارة، وأكد استعداد السفارة الباكستانية لتنسيق وتطوير العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة.

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