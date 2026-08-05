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٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ١:٠٦ م

السفير الباكستاني الجديد في طهران يلتقي وزير الداخلية

السفير الباكستاني الجديد في طهران يلتقي وزير الداخلية

التقى السفير الباكستاني الجديد لدى طهران، عمران أحمد صديقي بوزير الداخلية، في مقر الوزارة، حيث ناقش معه مختلف جوانب العلاقات الثنائية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير الباكستاني الجديد لدى طهران، عمران أحمد صديقي، بوزير الداخلية الايراني، إسكندر مومني في مقر الوزارة، وأكد استعداد السفارة الباكستانية لتنسيق وتطوير العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1972830
جواد ماستری فراهانی

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