السيول في أفغانستان تخلّف 29 قتيلاً و129 جريحاً

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مكتب منظمة الصحة العالمية في أفغانستان أعلن أن السيول المفاجئة التي شهدتها مؤخراً أجزاء من شرق البلاد وجنوب شرقها ووسطها، أسفرت عن مقتل 29 شخصاً على الأقل وإصابة 129 آخرين، فضلاً عن فقدان 4 أشخاص.

وبحسب التقرير، فإن ولايات نورستان وننغرهار ولغمان وبكتيكا وبكتيا وخوست وغزني وكابل وكابيسا وبنجشير وبروان ولوكر وميدان وردك، تأثرت بهذه السيول، وتكبدت خسائر بشرية ومادية واسعة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن ما لا يقل عن 300 أسرة تضررت في ولايتي نورستان ولغمان وحدها.

وأضافت المنظمة أنها نسقت مع شركائها في المجال الصحي، وأرسلت 3 فرق طبية متنقلة لتقديم الخدمات الطبية للمتضررين من السيول في المناطق المنكوبة بأفغانستان.

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