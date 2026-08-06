عودة 3 ملايين و17 ألف زائر أربعيني إلى البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن علي أكبر بورجمشيديان، خلال زيارته ظهر الخميس إلى منفذ مهران الحدودي، استعرض آخر مستجدات حركة الزوار في المنافذ الحدودية، مقدماً إحصاءات دقيقة للحركة حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، وقال: إن 3 ملايين و337 ألف زائر غادروا البلاد عبر المنافذ الحدودية للمشاركة في مراسم أربعينية الإمام الحسين، وتجري عملية عودة هؤلاء الزوار بنظام كامل.

وشدد رئيس اللجنة المركزية على إحصاءات عودة الزوار، موضحاً أن آخر التقييمات تشير إلى عودة 3 ملايين و17 ألف زائر إلى البلاد حتى الآن.

وأضاف أنه بناءً على ذلك، لا يزال نحو 360 ألف زائر متواجدين في الأراضي العراقية، ومن المتوقع أن تكتمل عودتهم خلال الساعات والأيام القادمة، وقبل نهاية شهر صفر.

وأكد رئيس اللجنة المركزية للأربعين الجاهزية الكاملة للجنة لاستقبال ما تبقى من الزوار، مضيفاً أن جميع الترتيبات اللوجستية والخدمية لتسهيل حركة الزوار في مسارات العودة مستمرة حتى نهاية شهر صفر.

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