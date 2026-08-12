دخول 4 ملايين زائر إلى مشهد المقدسة

وافادت وكالة مهر للانباء ان بورجمشيديان، وخلال زيارته إلى مشهد المقدسة وتفقده للمحاور المرورية والمواكب الخدمية، صرّح قائلاً: "حتى الآن، دخل مشهد أكثر من 4 ملايين شخص من داخل إيران ومن دول أخرى، وجميع الإمكانات والاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات لهم متوفّرة".

وأضاف: "أكثر من 700 ألف شخص، لاسيما من محافظات خراسان رضوي والجنوبيةوالشمالي، يقطعون طريق المشي سيرًا على الأقدام باتجاه العتبة المقدسة للإمام الرضا (عليه السلام)".

وقال نائب وزير الداخلية: "أطلب من الزائرين تنظيم وقت عودتهم إلى مدنهم، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية الخدمية، لنكون خدماً أكفاء للمعزّين وضيوف الإمام الرضا (عليه السلام)".