رضائي: ايران وباكستان حصنا استراتيجيا لبعضهما البعض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، محسن رضائي، خلال اجتماع مع سيد محسن نقوي، وزير الداخلية الباكستاني: "نعتبر حكومة باكستان وجيشها وشعبها من أهم ركائز العالم الإسلامي، ويسرّنا أن نشهد مشاركة رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستاني وتحركاتهما بشكل أكبر من أي وقت مضى في التطورات الإقليمية".

وأضاف: "تقع على عاتق إيران وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر وإندونيسيا، بوصفها دولًا رئيسية في العالم الإسلامي، واجب اتخاذ خطوات نحو تحقيق وحدة العالم الإسلامي".

وأكد رضائي: "يولي بيزيزكيان اهتمامًا خاصًا لباكستان، ويؤمن بضرورة مضاعفة حجم التبادلات بين البلدين".

وتابع: "لقد نشأت علاقة متينة بين إيران وباكستان، والمصالح المشتركة بين البلدين مصالح حقيقية وأيديولوجية".

صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي قائلاً: إن العلاقات بين شعبي البلدين لا توصف، ومحبة الشعب الإيراني لباكستان ومحبة الشعب الباكستاني لإيران لا مثيل لها في العالم.

واختتم قائلاً: لطالما اعتبر جميع القادة الإيرانيين باكستان حصناً استراتيجياً لإيران، وإيران حصناً استراتيجياً لباكستان.