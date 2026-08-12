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١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٤:٥٥ م

رضائي: ايران وباكستان حصنا استراتيجيا لبعضهما البعض

رضائي: ايران وباكستان حصنا استراتيجيا لبعضهما البعض

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، محسن رضائي، خلال اجتماع مع وزير الداخلية الباكستاني: "يعتبر جميع القادة الإيرانيين باكستان حصنًا استراتيجيًا لإيران، وإيران حصنًا استراتيجيًا لباكستان".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، محسن رضائي، خلال اجتماع مع سيد محسن نقوي، وزير الداخلية الباكستاني: "نعتبر حكومة باكستان وجيشها وشعبها من أهم ركائز العالم الإسلامي، ويسرّنا أن نشهد مشاركة رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستاني وتحركاتهما بشكل أكبر من أي وقت مضى في التطورات الإقليمية".

وأضاف: "تقع على عاتق إيران وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر وإندونيسيا، بوصفها دولًا رئيسية في العالم الإسلامي، واجب اتخاذ خطوات نحو تحقيق وحدة العالم الإسلامي".

وأكد رضائي: "يولي بيزيزكيان اهتمامًا خاصًا لباكستان، ويؤمن بضرورة مضاعفة حجم التبادلات بين البلدين".

وتابع: "لقد نشأت علاقة متينة بين إيران وباكستان، والمصالح المشتركة بين البلدين مصالح حقيقية وأيديولوجية".

صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي قائلاً: إن العلاقات بين شعبي البلدين لا توصف، ومحبة الشعب الإيراني لباكستان ومحبة الشعب الباكستاني لإيران لا مثيل لها في العالم.

واختتم قائلاً: لطالما اعتبر جميع القادة الإيرانيين باكستان حصناً استراتيجياً لإيران، وإيران حصناً استراتيجياً لباكستان.

رمز الخبر 1972986

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