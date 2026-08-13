لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من مضيق هرمز دون إذن ورقابة إيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العقيد إبراهيم ذوالفقاري، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، قال في معرض رده على الادعاءات الأميركية الواهية بشأن مضيق هرمز: إن أي سفينة لا يمكنها العبور الآمن من مضيق هرمز دون إذن ورقابة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاء هذا البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الادعاءات الأميركية الواهية بشأن مرور السفن بشكل طبيعي من مضيق هرمز، والتي تعكس عجز جيشها ويأسه، ليست سوى كذب وافتراء.

يُعلن أن مضيق هرمز، كما في الماضي، يخضع للإدارة والتحكم الكاملين للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يمكن لأي سفينة تجارية أو ناقلة نفط العبور الآمن من هذا المضيق دون إذن ورقابة القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة، ولن يكون ذلك ممكناً.

لقد اختبر قادة وجيش أميركا الإرهابي، منذ الماضي وحتى اليوم، قوة وصمود الشعب الإيراني وأبنائه الشجعان في القوات المسلحة جيداً.

إن أميركا تسعى باستمرار إلى الإفساد وزعزعة الأمن في المنطقة، وتهديداتها غير المدعومة والواهية، في مواجهة الجاهزية الشاملة والمتزايدة لمقاتلي الإسلام الأبطال في القوات المسلحة، لن تجني إلا المزيد من العجز واليأس.

إن القوات المسلحة الإيرانية الإسلامية المجيدة ترصد كل تحركات الأعداء الأميركيين والصهاينة في المنطقة، وتحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الحكيمة والرشيدة، آية الله السيد مجتبى خامنئي، لا تتردد ولا سوف تتردد ذرة واحدة في تحقيق حقوق الشعب والسيادة الوطنية والدفاع عن مُثُل الثورة الإسلامية ووطننا العزيز إيران، وسترد على أي تهديد، بأي نوع وأي مستوى، برد أقوى وأشد من ذي قبل.

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

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