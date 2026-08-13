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١٣‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٦:٥١ م

مخبر: تفعيل آلية هرمز بشكل مستقل عن الضمان العسكري الأمريكي

مخبر: تفعيل آلية هرمز بشكل مستقل عن الضمان العسكري الأمريكي

أكّد مستشار قائد الثورة الإسلامية، محمد مخبر، أنّ "آلية هرمز" تمثّل المسار الأكثر استدامة لإرساء نظام جديد في المنطقة، وهي مستقلة عن أي ضمان عسكري تقدمه واشنطن.

أفادت وكالة مهر للأنباء، بأن مخبر، كتب في تدوينة له على حسابه الشخصي، تعليقاً على التطورات الأخيرة في مضيق هرمز، قائلاً:

"إنّ الاستراتيجية الحاسمة التي أعلنها القائد بشأن تحوّل طبيعة الحرب إلى هجومية في حال عدم تحقيق شروط إيران، ستعيد بلا شك تشكيل موازين القوى في العالم".

وأضاف: "مع ثبوت عجز الولايات المتحدة عن حماية حلفائها في الخليج الفارسي، فإنّ آلية هرمز الاقتصادية - الأمنية، بوصفها المسار الأكثر استدامة لنظام إقليمي جديد، تبقى فعّالة ومستقلة عن الضمان العسكري الأمريكي".

المصدر: تسنيم

/انتهى/

رمز الخبر 1972999

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