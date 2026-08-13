مخبر: تفعيل آلية هرمز بشكل مستقل عن الضمان العسكري الأمريكي

أفادت وكالة مهر للأنباء، بأن مخبر، كتب في تدوينة له على حسابه الشخصي، تعليقاً على التطورات الأخيرة في مضيق هرمز، قائلاً:

"إنّ الاستراتيجية الحاسمة التي أعلنها القائد بشأن تحوّل طبيعة الحرب إلى هجومية في حال عدم تحقيق شروط إيران، ستعيد بلا شك تشكيل موازين القوى في العالم".

وأضاف: "مع ثبوت عجز الولايات المتحدة عن حماية حلفائها في الخليج الفارسي، فإنّ آلية هرمز الاقتصادية - الأمنية، بوصفها المسار الأكثر استدامة لنظام إقليمي جديد، تبقى فعّالة ومستقلة عن الضمان العسكري الأمريكي".

المصدر: تسنيم

/انتهى/