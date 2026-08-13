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١٣‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٣:٥٩ م

عراقجي يحذر المسؤولين الأمريكيين من التضليل الإعلامي

عراقجي يحذر المسؤولين الأمريكيين من التضليل الإعلامي

كتب وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي موجهاً كلامه إلى المسؤولين الأميركيين: انتبهوا للمعلومات المضللة والأخطاء في التقديرات.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن الوزير عراقجي، كتب على صفحته في منصة "إكس" مخاطباً المسؤولين الأميركيين: "لطالما عانت الولايات المتحدة من أخطاء تقديرية متكررة بسبب ضعف معلوماتها الاستخباراتية".

وأضاف: "الحرب على إيران هي مثال واضح على ذلك. والآن، وفيما يتعلق بمضيق هرمز، ارتكبت خطأً تقديرياً أكبر".

وأكد عراقجي أن "ما هو أسوأ من الأخبار المزيفة هو المعلومات المضللة. انتبهوا".

واختتم الوزير عراقجي تدوينته قائلاً: "الله هو الكبير المتعال، وهو أكبر من أي قوة على وجه الأرض. وعلى الله نتوكل".

/انتهى/

رمز الخبر 1972996

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