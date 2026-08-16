إقامة مراسم تأبين القائد الشهيد في طهران وقم ومشهد

وأفادت وكالة مهر للأنباء في ما يلي النص الكامل لبيان مكتب قائد الثورة الإسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم

بالتزامن مع حلول الذكرى الأربعين للتشييع التاريخي لجثمان «شهيد إيران»، تُقام مراسم تأبين وتكريم لذلك القائد العظيم وعائلته، برعاية سماحة آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي، قائد الثورة الإسلامية، في طهران وقم ومشهد.

وستُقام مراسم تأبين القائد الشهيد، آية الله العظمى السيد علي الحسيني خامنئي، وفقاً للجدول الآتي:

طهران:

الثلاثاء 18اغسطس ، من الساعة الخامسة حتى السابعة مساءً، في مصلى الإمام الخميني.

قم:

الأربعاء 28 اغسطس، عقب صلاتي المغرب والعشاء، في حرم السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام.

مشهد المقدسة:

الخميس 29 اغسطس ، بالتزامن مع ليلة استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، بعد صلاتي المغرب والعشاء، في الحرم الرضوي المطهر.

ويدعو مكتب قائد الثورة الإسلامية الشعب الإيراني الوفي إلى المشاركة في مراسم تأبين القائد الشهيد.

وستكون المشاركة الحاشدة والواسعة لعامة الإيرانيين ومحبي إمامي الثورة الإسلامية في مراسم الذكرى الأربعينية للقائد الشهيد، تجديداً للبيعة مع قائد الثورة الإسلامية، وتأكيداً مجدداً على مواصلة طريق"شهيد إيران"

مكتب قائد الثورة الإسلامية