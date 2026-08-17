محسني إيجئي: العدو يسعى إلى تحقيق أهدافه عبر الحرب الهجينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال إجئي إن إيران تمكنت من إحباط مخططات الولايات المتحدة وإسرائيل بفضل إيمان الشعب وإرادته، معتبراً أن استمرار الوحدة والانسجام والالتزام بتوجيهات قائد الثورة يمثل مفتاح الانتصار في مواجهة «الحرب المركبة» التي يشنها الأعداء.

وأشار إلى أن أعداء إيران لجأوا خلال العقود الماضية إلى أساليب متعددة، من الانقلابات والتغلغل والفتن السياسية إلى العدوان العسكري والإرهاب الاقتصادي واستهداف القيم الدينية والوطنية، محذراً من احتمال استخدام هذه الأدوات مجدداً.

وفي الشأن الداخلي، شدد رئيس السلطة القضائية على ضرورة تعزيز العدالة ومكافحة الفساد وخدمة المواطنين، معلناً أن تغييرات مرتقبة في بعض المناصب القضائية تهدف إلى زيادة النشاط وتحسين الأداء، وليست مرتبطة بأهداف أخرى.

كما دعا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً ضرورة التحقق من المعلومات والاعتماد على الأدلة قبل إصدار الأحكام أو نقل الادعاءات.

من جهته، أعلن المدعي العام الإيراني عن تراجع مدة بقاء الملفات في مكاتب الإحالة بالنيابات من 66 يوماً إلى 22 يوماً، إلى جانب ارتفاع عدد الملفات الضريبية المشكلة بنسبة 20 في المئة.

كما أفادت السلطة القضائية بأن نحو 90 في المئة من ملفات ديوان العدالة الإدارية أصبحت إلكترونية، وأن نصف الملفات تُحال حالياً إلى الشعب القضائية بصورة ذكية، مع العمل على تعميم الإحالة الإلكترونية بالكامل.

وأكدت السلطات القضائية كذلك أنها تعمل على تطوير بنية تحتية تتيح لنحو 2000 قاضٍ مواصلة النظر في الملفات عن بُعد في حال اندلاع حرب جديدة.