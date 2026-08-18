منافس نتنياهو في انتخابات الكنيست: قطر عدو لإسرائيل

أفادت وكالة مهر للأنباء أن نفتالي بينيت، رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق والمنافس لبنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة في الأراضي المحتلة، قال إن قطر ليست دولة معقدة أو محايدة، بل هي عدو، ومن لا يفهم أن قطر عدو لا يمكنه قيادة إسرائيل.

وأضاف أن المؤسسات الأمنية تحذر الحكومة الإسرائيلية من خطر النفوذ القطري المروع، وتوقف الصفقات الأمنية مع هذا البلد، لكن القيادة السياسية في تل أبيب لا تزال مغمضة العينين تجاه خطر هذا السرطان المعادي للسامية الذي يضر بنا.

وقال منافس نتنياهو الانتخابي إنه في الحكومة المقبلة، سيعلنون قطر دولة معادية، وسيستأصلون هذا السرطان الذي تفشّى إلى مختلف قطاعات إسرائيل، وصولاً حتى إلى مكتب رئيس الوزراء.

رغم ادعاء بينيت بأن قطر قريبة من حكومة نتنياهو، فإن الدوحة تربطها علاقات وثيقة مع فصائل المقاومة الفلسطينية، ومنها حماس.

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