لتفريغ القدس وتقطيع أوصال الضفة .. الاحتلال يشرع بتنفيذ مخطط “E1” لبناء 1234 وحدة استيطانية جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بحسب المعطيات الصادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يحمل العطاء الاستيطاني الرقم 186/2026 ويرتبط بالمخطط التفصيلي رقم 420/4/7، حيث حددت سلطات الاحتلال التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لتقديم العروض. ويأتي هذا التطور ليضاف إلى مخططين استيطانيين صادق عليهما الاحتلال خلال عام 2025 يشتملان على نحو 3401 وحدة سكنية، مما يكرس الجريمة المتواصلة لتغيير معالم الأرض وفرض واقع ديمغرافي وجغرافي جديد.

ويسعى الاحتلال من خلال الإصرار على فرض مخطط “E1” إلى إقامة جدار استيطاني يربط القدس المحتلة بمستوطنة “معاليه أدوميم”، وهو ما يهدد بعزل القدي المحتلة بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وتحويلها إلى كانتونات ومناطق مقطعة الأوصال.

إن هذا الإجراء العدواني الممنهج يعكس إصرار الكيان الإسرائيلي على استكمال مشروع الإستيطان وسرقة الأرض، أمام صمود فلسطيني متمسك بأرضه ومقدساته ورافض لكل مخططات التهويد والاقتلاع.