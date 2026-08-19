قاليباف يؤدي تحية الاحترام أمام النصب التذكاري للشهيدين قاسم سليماني وابومهدي المهندس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، صباح اليوم (الأربعاء 19 أغسطس/آب)، على رأس الوفد البرلماني الإيراني، موقع استشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، لدى وصوله للعراق وأدى لهما تحية الاحترام.

وكان في استقبال رئيس مجلس الشورى الإسلامي لدى وصوله إلى مطار بغداد كلٌ من عدنان فيحان، نائب رئيس البرلمان العراقي، ومحمد كاظم آل صادق، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق.

وقبل مغادرته طهران، قال قاليباف، في إشارة إلى خطط سفر الوفد الإيراني إلى العراق: "خلال هذه الرحلة، بالإضافة إلى لقاء مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، سأحضر الذكرى الأربعين لمراسم دفن إمامنا الشهيد في كربلاء نيابة عن قائد الثورة الاسلامية".

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