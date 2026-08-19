  1. إيران
  2. السياسة
١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ١٠:٣٠ ص

قاليباف يؤدي تحية الاحترام أمام النصب التذكاري للشهيدين قاسم سليماني وابومهدي المهندس

قاليباف يؤدي تحية الاحترام أمام النصب التذكاري للشهيدين قاسم سليماني وابومهدي المهندس

أدى رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمدباقر قاليباف لدى وصوله إلى العراق، تحية الاحترام أمام النصب التذكاري للشهيدين قاسم سليمان وابومهدي المهندس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، صباح اليوم (الأربعاء 19 أغسطس/آب)، على رأس الوفد البرلماني الإيراني، موقع استشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، لدى وصوله للعراق وأدى لهما تحية الاحترام.

وكان في استقبال رئيس مجلس الشورى الإسلامي لدى وصوله إلى مطار بغداد كلٌ من عدنان فيحان، نائب رئيس البرلمان العراقي، ومحمد كاظم آل صادق، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق.

قاليباف يؤدي تحية الاحترام أمام النصب التذكاري للشهيدين قاسم سليماني وابومهدي المهندس

وقبل مغادرته طهران، قال قاليباف، في إشارة إلى خطط سفر الوفد الإيراني إلى العراق: "خلال هذه الرحلة، بالإضافة إلى لقاء مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، سأحضر الذكرى الأربعين لمراسم دفن إمامنا الشهيد في كربلاء نيابة عن قائد الثورة الاسلامية".

/انتهى/

رمز الخبر 1973115
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات