إيران تنتزع حق مرضى انحلال البشرة الفقاعي من أميركا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس الدائرة 55 في محكمة العلاقات الدولية في طهران أعلن عن تخصيص جزء من الأموال الأميركية المصادرة للمرضى الإيرانيين، وأوضح أنه بموجب الحكم الصادر، سيكون 771 مريضاً مصاباً بانحلال البشرة الفقاعي، ممن رفعوا دعاوى ضد الحكومة الأميركية، في مقدمة المستحقين للتعويضات.

وخلال النظر في قضية شكوى مرضى انحلال البشرة الفقاعي ضد الحكومة الأميركية، أصدرت المحكمة حكماً اعتبرت فيه الحكومة الأميركية مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بهؤلاء المرضى.

ووفقاً لتصريحات رئيس الدائرة، وفي سياق تنفيذ الحكم، تم في عام 2023 مصادرة ناقلة نفط أميركية وبيع حمولتها النفطية وفقاً للإجراءات القانونية. وتم إيداع عائدات بيع النفط في حساب السلطة القضائية، وصدر الآن أمر بتوزيعها على المدعين.

وبعد دراسة الوثائق المتعلقة بالعقوبات، توصلت المحكمة إلى أن القيود التي فرضتها أميركا أعاقت وصول المرضى الإيرانيين إلى الأدوية، وأن مرضى انحلال البشرة الفقاعي كانوا من بين المجموعات التي تضررت من هذا الوضع.

وبموجب الأمر الصادر، يلتزم بيت مرضى انحلال البشرة الفقاعي بتخصيص مبلغ 2 مليار تومان لكل مريض من المدعين، وإيداع هذه المبالغ في حساباتهم تحت إشراف السلطة القضائية.

كما أعلن رئيس الدائرة 55 أن إجمالي الأموال المصادرة من الحكومة الأميركية يبلغ نحو 36 إلى 37 مليون دولار، وسيتم توزيع هذا المبلغ بأولوية على المدعين الإيرانيين.

ووفقاً له، فإن مرضى انحلال البشرة الفقاعي هم أول مجموعة تم الالتفات إليها في تنفيذ هذا الحكم، وسيتبعهم لاحقاً مرضى الثلاسيميا وغيرهم من المرضى الذين رفعوا دعاوى ضد الحكومة الأميركية.

وقد صدر هذا الحكم وأُبلغ، وصدر أمر تنفيذه أيضاً، ويلتزم بيت مرضى انحلال البشرة الفقاعي بإجراء عملية الدفع في أقصر وقت ممكن، وتقديم تقرير التنفيذ إلى المحكمة.

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