امين لجنة حقوق الانسان: لايعامل المجتمع الدولي ضحايا الإرهاب على قدم المساواة بمن فيهم الايرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، امين عام لجنة حقوق الانسان الايرانية "ناصر سراج"، إن آلاف المواطنين الإيرانيين، بما في ذلك الأطفال والنساء والرجال والمسنين، بالإضافة إلى المسؤولين والعلماء وأفراد القوات المسلحة وقوات إنفاذ القانون ورجال الدين والعمال والطلاب، قد استشهدوا في العمليات الإرهابية.

وأَضاف سراج: تداعيات الإرهاب لا تقتصر على مقتل الأفراد، بل تمتد لتشمل أسر الضحايا، التي قد تعاني من آثار هذه الحوادث لسنوات طويلة، بل وحتى لأجيال. فليس ضحية الإرهاب فرداً واحداً فحسب، بل قد تكون أسرة بأكملها أو جيل كامل.

وأشار إلى اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وتكريمهم، مؤكداً على ضرورة دعم جميع الضحايا وصون كرامتهم وحقوقهم. وفي الوقت ذاته، انتقد سراج ازدواجية تعامل المجتمع الدولي مع ضحايا الإرهاب، متسائلاً عما إذا كانت حياة جميع الضحايا تحظى بالاهتمام نفسه، بغض النظر عن جنسية منفذي الأعمال الإرهابية ومكانتهم السياسية.

وقال أمين لجنة حقوق الإنسان إن إيران تكبدت خلال العقود الماضية خسائر فادحة نتيجة الأعمال الإرهابية، موضحاً أن الإرهاب اتخذ أشكالاً متعددة في البلاد، بدءاً من تفجير الأماكن العامة واغتيال الشخصيات السياسية والعلمية، وصولاً إلى استهداف المدنيين وتنفيذ عمليات تهدف إلى نشر الرعب وانعدام الأمن وزعزعة الثقة في المجتمع.

وفي ختام تصريحاته، انتقد سراج محدودية ردود الفعل الدولية تجاه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المواطنين الإيرانيين، مشيراً إلى أنه عندما يحدث هجوم إرهابي في إحدى الدول الأوروبية، يتحول الحادث بسرعة إلى قضية عالمية، بينما تكون ردود الفعل في بعض الحالات التي يكون فيها الضحايا إيرانيين محدودة للغاية.

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