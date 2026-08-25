باكستان: تم إحراز تقدم جيد في الحوار مع المسؤولين الإيرانيين

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن رويترز أن وزير الداخلية الباكستاني أعلن أنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين، وأنهم ناقشوا في طهران إعادة تفعيل مذكرة إسلام آباد لتسوية هذا النزاع.

وأوضح أن هذه المحادثات ركزت على التوترات في المنطقة وسبل التحرك نحو السلام، وأن الاجتماع مع الرئيس الإيراني انتهى بنقطة إيجابية للغاية.

كما أعلن الجيش الباكستاني أن قائد الجيش الباكستاني بحث خلال زيارته إلى إيران سبل تعزيز السلام الإقليمي وحل النزاعات عبر المفاوضات، وأجرى مشاورات مكثفة مع المسؤولين الإيرانيين بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تصعيد التوترات.

يُذكر أن مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإيرانية كان قد أعرب خلال لقائه مساء أمس مع المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، عن تقديره للإجراءات البناءة والوساطة التي تقوم بها حكومة باكستان في سبيل تحقيق السلام والأمن الإقليميين، معرباً عن أمله في تحقيق أهداف مذكرة إسلام آباد باستمرار الإرادة والتعاون المشترك.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة التزام أميركا بتعهداتها تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استناداً إلى الحقوق المشروعة والمعايير الدولية، وأشار إلى أن أميركا يجب أن تعدل لهجتها ونهجها في التعامل مع إيران، لأن الاعتماد على الترهيب والعدوانية لن يؤدي إلا إلى تعقيد العمليات التنفيذية.

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