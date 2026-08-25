3 مدن عراقية كبرى تطالب بالاستفادة من خبرات شركة مترو طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن موقع المدينة أن توسيع وتعميق العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في السنوات الأخيرة، فضلاً عن روابط التوأمة بين طهران ومدينتي بغداد وكربلاء، قد هيأ فرصة لتبادل الخبرات في مجالات القدرات الفنية والتنفيذية المرتبطة بتطوير البنى التحتية الحضرية أكثر من أي وقت مضى، وقد تجلى ذلك بشكل خاص في مجالات مثل إنشاء شبكات النقل بالسكك الحديدية تحت الأرض.

وفي هذا السياق، طالبت مدن بغداد وكربلاء والنجف بالاستفادة من تجارب بلدية طهران وشركة متروها، ودعت المديرين والخبراء والمتخصصين المعنيين، في محاولة لتطوير بنى نقلها العامة.

ومن الواضح أن تشكيل مثل هذه التفاعلات سيكون له دور فعال في تطوير الدبلوماسية الاقتصادية، وإلى جانب تصدير الخدمات الفنية والهندسية من بلدنا، سيساهم في تعميق العلاقات الطيبة بين المدن الكبرى.

وتمتلك شبكة مترو طهران حالياً 312 كيلومتراً من خطوط السكك الحديدية الأنفاقية، وتخدم 163 محطة، وهذه البنية التحتية للنقل الفعالة، مع توسع عدد الخطوط إلى 11 خطاً في السنوات المقبلة، سترتفع إلى 520 كيلومتراً ونحو 315 محطة، وستكون قادرة على تغطية 50% من التنقلات الحضرية في أفق الخطة.

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