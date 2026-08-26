الرئيس الصيني يزور مصر بعد عقد من الزمن

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن روسيا اليوم أن وزارة الخارجية الصينية أعلنت في بيان لها أن "شي جين بينغ"، الرئيس الصيني، سيزور مصر في أوائل سبتمبر المقبل، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات.

وشهدت العلاقات الصينية المصرية توسعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث وقع البلدان في عام 2014 اتفاقية الشراكة الاستراتيجية. وكان "شي جين بينغ" قد زار مصر في يناير 2016، وأكد خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما تطور التعاون بين البلدين في إطار مشروع الحزام والطريق، في قطاعات مثل البنى التحتية والاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويصادف عام 2026 الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر. وتعتبر الصين مصر أول دولة عربية وأفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية. وستكون "شي جين بينغ" المرتقبة هي أول زيارة رسمية له إلى مصر منذ 10 سنوات، وتأتي في وقت يؤكد فيه البلدان على تعميق التعاون الاقتصادي والاستراتيجي. ومن المتوقع أن تكون القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، من محاور المحادثات بين "شي جين بينغ" والسيسي.

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