الرئيس الإيراني يهنئ بفوز المنتخب الايراني لكرة الطائرة في بطولة العالم للناشئين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الرئيس "بزشكيان" أکد في هذه الرسالة أن "هذا النجاح الكبير قد رفع علم إيران عالياً في المحافل الرياضية العالمية، وشكل مصدر فخر واعتزاز للشعب الإيراني العزيز".

وأضاف رئيس الجمهوریة: إن هذا الانتصار الباهر يجسد الموهبة والإرادة والثقة بالنفس لدى جيلنا الشاب، القادر على تحقيق إنجازات رفيعة على المستوى الدولي متى ما مُنحت له الفرصة لإبراز قدراته.

وأعرب عن أمله في رؤية المزيد من التألق لأبناء إيران في مختلف المجالات في ظل استمرار دعم المواهب الشابة، مؤكداً: أتمنى لهؤلاء الأبطال الأجدر، ولكافة شباب وناشئي البلاد، دوام التوفيق والوصول إلى قمم المجد في مختلف الميادين الرياضية.