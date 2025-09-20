الرئيس الإيراني يهنئ فوز المنتخب الوطني للمصارعة اليونانية ببطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة تهنئة، هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المنتخب الوطني للمصارعة اليونانية الرومانية بفوزه ببطولة العالم في كرواتيا.

وقال بزشكيان في رسالته: أضاف أبناء وطننا الغيورون والقادرون، مرة أخرى، صفحةً ذهبيةً إلى سجلّ شرفنا الرياضي بتألقهم القوي والمبكر في بطولة العالم للمصارعة اليونانية الرومانية في زغرب، وبإظهارهم وإبداعهم في عروضٍ مبهرة لقدراتهم ومواهبهم، أسعدوا قلوب الشعب الإيراني العظيم، وحققوا مكانتهم الحقيقية.

وأضاف رئيس الجمهورية: هذه البطولة القيّمة دليلٌ على حيوية الشعب الإيراني، وقدرة شبابه الشجعان على بلوغ قمم المجد، وآمل أن نواصل تحقيق هذه الإنجازات في جميع الألعاب الرياضية.

وتابع: مع تقديري للجهود الدؤوبة التي بذلها المدربون والجهاز الفني وجميع رياضيي المنتخب الوطني للمصارعة اليونانية الرومانية، أهنئ بصدق الشعب الإيراني، والأوساط الرياضية، وخاصةً الأبطال وعائلاتهم، على هذا النجاح الباهر، وأتمنى لجميع رياضيي البلاد دوام التوفيق والنجاح في مختلف الألعاب الرياضية.

/انتهى/