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٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٨:٢٧ ص

الحرس الثوري: اسقاط طائرة أميركية مسيّرة من نوع MQ9 فوق مضيق هرمز

الحرس الثوري: اسقاط طائرة أميركية مسيّرة من نوع MQ9 فوق مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإسلامي أن طائرة أميركية مسيّرة من نوع MQ9 أُصيبت فوق مضيق هرمز وسقطت في مياه الخليج الفارسي الزرقاء.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي أصدرت بياناً جاء فيه:

"بسم الله القاصم الجبارين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؛

أيها الشعب الصانع لتاريخ إيران الإسلامية، إن استمرار حضوركم الميداني هو أكبر دعم لمقاتلي الإسلام.

نحيط شعبنا الشريف والمفتخر علماً أنه قبل قليل، وبالقوة النارية لمقاتلي الدفاع الجوي الحديث للحرس الثوري، أُصيبت طائرة أميركية بدون طيار بعيدة المدى من نوع MQ9 فوق مضيق هرمز، وسقطت في مياه الخليج الفارسي الزرقاء.

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم."

/انتهى/

رمز الخبر 1973398

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