تم استهداف البنى التحتية لقاعدتي "الملك حسين" و"الأزرق" الأميركيتين

أفادت وكالة مهر للأنباء أن دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي أعلنت في بيانها الثاني:

"أيها الشعب الشريف والثائر لإيران الإسلامية، إن حضوركم الملحمي المتواصل والتاريخي لـ183 ليلة في الميدان، قد أذهل العدو وأحبطه، وأعطى الأمل للمستضعفين وأسعد قلوب مقاتلي الإسلام.

قبل قلیل، قام مقاتلو القوة الجوفضائية للحرس الثوري، رداً على العدوان الجوي الأميركي الصهيوني على جزيرة لارك، في عملية عقاب المعتدي، بعملية مشتركة صاروخية ومسيّرة، تحت رمز يا محمد بن عبد الله، بتدمير البنية التحتية الفنية والصيانة ومواقع تمركز المقاتلات في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأميركيتين في الأردن، باستخدام صواريخ باليستية، وألحقوا بهما خسائر فادحة."

وحذّر الحرس الثوري من أن العدوان والجريمة، ويأس العدو من إضعاف سيطرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مضيق هرمز، لن يحل مشكلته، وأن كل قذيفة ستُقابل بردود أكثر قسوة.

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