عراقجي: طهران وباكو عازمتان على بناء مستقبل مشترك

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب السيد عباس عراقجي على صفحته الشخصية على إنستغرام عن خططه وأهدافه وآفاق العلاقات خلال زيارته لجمهورية أذربيجان.

ونص المنشور كالتالي:

خلال زيارتي الأخيرة (في السابع والثامن من ديسمبر) إلى باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، عقدتُ اجتماعاتٍ مثمرةً وبنّاءةً مع فخامة الرئيس إلهام علييف، ومعالي وزير الخارجية جيحون بيراموف، ومعالي نائب رئيس الوزراء شاهين مصطفاييف، ومعالي رئيسة مجلس النواب صاحبة غفاروفا.

إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان، تتجاوز مجرد التقارب الجغرافي، فهي تجسيدٌ لروابط تاريخية وثقافية وحضارية عميقة، متجذرة في القرابة التاريخية بين شعبي البلدين على ضفتي نهر أراس.



اليوم، تتوسع هذه العلاقات في جميع المجالات، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والنقلية والسياسية والثقافية والإنسانية، ويعقد البلدان العزم على الارتقاء بتعاونهما إلى مستوى استراتيجي بالاعتماد على هذا الدعم المشترك.

وقد أكدت جميع الاجتماعات على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن في منطقة جنوب القوقاز كشرط أساسي لتقدم وازدهار جميع الدول، وتم التأكيد على أنه لا ينبغي لأي طرف ثالث أن يؤثر سلبًا على العلاقات البناءة بين البلدين.

وتعقد طهران وباكو العزم على بناء مستقبل مشترك آمن ومشرّف قائم على الاحترام المتبادل.

