وزير الخارجية الباكستاني يدعو لتنفيذ مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الأناضول أن إسحاق دار، وزير الخارجية الباكستاني، قال يوم الثلاثاء إن التنفيذ الصادق لمذكرة إسلام آباد، التي تم توقيعها في يونيو، لا يزال السبيل الوحيد لحل النزاع بين أميركا وإيران.

وأدلى دار بهذه التصريحات خلال لقائه مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية على منصة إكس أن الوزيرين أجريا محادثة ودية، وناقشا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وشدد دار على أن الحوار والدبلوماسية لا يزالان ضروريين لتعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. ووفقاً للوزارة، أكد أيضاً أن التنفيذ الصادق لمذكرة إسلام آباد الصادرة في يونيو 2026 من قبل طرفي النزاع، هو السبيل الوحيد للمضي قدماً.

كما شدد دار وعراقجي على أهمية التفاعل المستمر بين باكستان وإيران في خضم التوترات الإقليمية.

وجاءت مذكرة إسلام آباد في يونيو كجزء من الجهود الدبلوماسية لوقف الأعمال العدائية بين واشنطن وطهران، ووضع إطار لخفض التوتر، لكن الجانب الأميركي انتهكها مراراً. وتسعى باكستان إلى الحفاظ على التفاعل الدبلوماسي مع كلا الجانبين، ودعت مراراً إلى حل الخلافات من خلال المفاوضات بدلاً من العمل العسكري.

وعُقد لقاء يوم الثلاثاء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القيرغيزية، حيث اجتمع القادة وكبار المسؤولين الإقليميين لمناقشة الأمن والتعاون الاقتصادي والتطورات الإقليمية.

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