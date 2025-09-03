  1. إيران
بعد حضور قمة شنغهاي والاحتفال بنهاية الحرب العالمية الثانية؛

الرئيس بزشكيان يغادر الصين متوجهًا إلى إيران

الرئيس بزشكيان يغادر الصين متوجهًا إلى إيران

غادر الرئيس الإيراني بكين إلى طهران قبل دقائق، بعد زيارة إلى الصين بدعوة من نظيره الصيني لحضور القمة الخامسة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون وشنغهاي بلس، وكذلك العرض العسكري للقوات المسلحة لإحياء الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر الدكتور مسعود بزشكيان، الذي كان في زيارة إلى تيانجين، الصين، منذ يوم الأحد لحضور القمة الخامسة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون وقمة شنغهاي بلس، وشارك أيضًا في العرض العسكري للقوات المسلحة للبلاد احتفالًا بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية في بكين، الصين متوجهًا إلى جمهورية إيران الإسلامية قبل دقائق.

بالإضافة إلى إلقاء كلمة في قمتي شنغهاي وشنغهاي بلس، التقى الرئيس أيضًا برؤساء الصين وروسيا وتركيا وطاجيكستان، ورئيس وزراء باكستان، والأمين العام للأمم المتحدة، وأجرى محادثات معهم.

خلال هذه الرحلة، التقى الدكتور بزشكيان أيضًا بمجموعة من الإيرانيين المقيمين في الصين.

