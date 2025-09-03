الرئيس بزشكيان يغادر الصين متوجهًا إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر الدكتور مسعود بزشكيان، الذي كان في زيارة إلى تيانجين، الصين، منذ يوم الأحد لحضور القمة الخامسة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون وقمة شنغهاي بلس، وشارك أيضًا في العرض العسكري للقوات المسلحة للبلاد احتفالًا بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية في بكين، الصين متوجهًا إلى جمهورية إيران الإسلامية قبل دقائق.

بالإضافة إلى إلقاء كلمة في قمتي شنغهاي وشنغهاي بلس، التقى الرئيس أيضًا برؤساء الصين وروسيا وتركيا وطاجيكستان، ورئيس وزراء باكستان، والأمين العام للأمم المتحدة، وأجرى محادثات معهم.

خلال هذه الرحلة، التقى الدكتور بزشكيان أيضًا بمجموعة من الإيرانيين المقيمين في الصين.

