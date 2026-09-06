برلماني عراقي: القوات الأمريكية بعد 30 أيلولستكون بلا شرعية وللفصائل حق الرد

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً وكالة المعلومة العراقية أن الموسوي صرح قائلاً: إن وجود القوات الأمريكية بعد الموعد المحدد غير قانوني ومسلوب الشرعية، الأمر الذي يعطي الحق لفصائل المقاومة باستهداف هذه القوات أينما تواجدت في العراق.

وأضاف: أن التزام الولايات المتحدة بالاتفاقية المبرمة مع العراق وخروج قواتها سيبقي العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وبغداد مستمرة، من خلال السفارة الموجودة في العراق.

وأشار الموسوي إلى أن الحكومة العراقية طلبت من القوات الأمريكية مغادرة البلاد، كون الأوضاع الأمنية في العراق تحت سيطرة الأجهزة الأمنية العراقية.

وبين أن الدفعة الأولى من انسحاب القوات الأمريكية ستشمل جميع الأراضي العراقية باستثناء إقليم كردستان، على أن يتم بعد عام استكمال خروج القوات من الإقليم.



المصدر: وكالة المعلومة