بقائي يعلن عن اتخاذ تدابير لتيسير منح التأشيرات لزوار البقاع المقدسة في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار بقائي، مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء مع الصحفيين، إلى أهداف وإنجازات اجتماعات فريق العمل الوطني للزيارة، وقال ان هذه الاجتماعات تعقد بهدف تيسير أمر الزيارة، وقد عُقد الاجتماع السابق أيضاً في مدينة مشهد المقدسة. وجملة القرارات التي اتُخذت في هذه الاجتماعات، تهدف في مجملها إلى المساعدة في أداء الزيارة بشكل أسهل في المدن المقدسة بالبلاد، وخاصة قم ومشهد الرضا (ع) وشيراز.

وتابع بقائي، مشيراً إلى رسالة ومهمة السلك الدبلوماسي في هذا المجال: نحن في وزارة الخارجية مكلفون بتيسير شروط منح التأشيرات للزوار والقادمين للزيارة؛ وقد تم متابعة هذه المهمة في السنوات الأخيرة بشكل فعال للغاية.

وأوضح متحدث الخارجية "لقد اتخذنا سياسات تمكن الزوار من زيارة البقاع المقدسة والمدن المقدسة في بلادنا، وخاصة مشهد المقدسة وقم المقدسة وشيراز، في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة. وسنواصل بالتأكيد هذا النهج وهذا المسار بجدية واهتمام كاملين في المستقبل."

وأكد بقائي على المكانة الرفيعة للسياحة الدينية في البلاد، وقال: جميعنا ندرك مدى أهمية موضوع السياحة الدينية للبلاد؛ فهذا الموضوع ليس مجرد قضية سياحية، بل يُعد عنصراً بالغ الأهمية والعمق وقضية ستراتيجية في المجالين الثقافي والديني.

يُذكر أن اجتماع فريق العمل الوطني للزيارة عُقد بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية في قم المقدسة.