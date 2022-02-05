سامراء تحيي ذكرى شهادة الإمام الهادي (ع) بمشاركة مليونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك في هذه المناسبة الدينية أكثر من 300 موكب خدمي وعزائي توافدت إلى سامراء منذ أيام لإحياء الشعائر الخاصة بهذه الزيارة. وصرح مسؤول وحدة المواكب علي حسين عن مشاركة 320 موكباً خدمياً خلال الزيارة موزعة حسب الخطة المتضمنة نشر المواكب الخدمية على طريق الزائرين وصولًا للمرقد المقدس.

وأضاف حسين: "قدمت المواكب الخدمية خدماتها قبل أسبوع وعلى مدار الساعة ومستمرة بتقديم الخدمة لاستمرار توافد الزائرين الكرام فيما تم التنسيق على دخول المواكب العزائية وإقامة برامجها داخل الصحن الشريف"، مشيراً إلى أنَّ هناك تنسيق مستمر مع أقسام العتبة المقدسة لتقديم الدعم اللازم للمواكب الخدمية مثمنين في الوقت نفسه الدور المبارك الذي تقوم به المواكب الخدمية تجاه زوار في هذه الزيارة المؤلمة.

ومن جانبه، أوضح مدير إعلام العتبة العسكرية محمد المناوري أنَّ ملايين الزائرين توافدوا إلى مدينة سامراء المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (ع) وسط استنفار أمني و خدمي وصحي"، مبيّناً أن الجوانب الخدمية للزيارة تقدم بتنسيق عـال بين العتبة العسكرية والحكومة المحلية، فضلاً عـن الاسناد الذي يقدمه ديوان الوقف الشيعي والدوائر الحكومية والعتبات المقدسـة (العلوية، الحسينية، الكاظمية، العباسية) وأمانة مسجد الكوفة المعظم.

وأكد قائد عمليات سامراء اللواء الركن علي المالكي، السبت، قيام قوات الحشد الشعبي بتأمين الكثير من المناطق خلال خطة زيارة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (ع)، فيما أكد مشاركة أكثر من 2.7 مليون زائر.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي مشترك لإعلان نجاح خطة الزيارة، إن قوات الحشد الشعبي أسهمت بتأمين الحماية لزيارة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (ع)، مبينا أن الحشد الشعبي قام بتأمين الكثير من المناطق خلال الزيارة لكي يشعر الزوار بالامن في الوصول الى مرقد الإمامين العسكريين (ع).

وأضاف المالكي، أن الزيارة شهدت مشاركة أكثر من 2.7 مليون زائر توافدوا على مدينة سامراء حتى الان، مؤكدا أن الزيارة ماتزال مستمرة./انتهى/