الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في حل الخلافات بين إيران والإمارات

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن تاس أن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أعلن أن موسكو مستعدة للعب دور وسيط في حل الخلافات بين إيران والإمارات عند الحاجة.

وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الهندية، قبل انعقاد قمة بريكس في نيودلهي، إن روسيا على علم بوجود خلافات بين طهران وأبوظبي وتأثيرها على العلاقات الثنائية، معرباً عن أمله في أن يتجاوز البلدان، اللذان يعتبران من أصدقاء موسكو المقربين، هذه المرحلة الحساسة.

وشدد على أن روسيا تعارض بشكل عام أي إجراء عدائي في المنطقة، ودعت دائماً إلى تعزيز الأمن والثقة المتبادلة والتعاون بين دول المنطقة.

وحول تأثير التوترات الإقليمية على نشاط بريكس، قال بيسكوف إن الوضع الراهن جعل عملية صياغة الوثائق المشتركة، وخاصة البيان الختامي للقمة، أكثر تعقيداً، لكنه أعرب عن ثقته في أن الدبلوماسيين الروس والهنود يمكنهم التوصل إلى صيغ متوازنة ومقبولة للبلدين.

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