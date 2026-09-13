سفير إيران في صنعاء ينقل برقية تهنئة إلى نائب وزير الخارجية اليمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن علي محمد رضائي، سفير إيران في اليمن، التقى مع عبد الواحد أبو رأس، نائب وزير الخارجية اليمني، ونقل إليه تهاني حكومة وشعب إيران إلى الحكومة والشعب اليمني بمناسبة الانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة اليمنية في جبهة الساحل الغربي.

وجرى خلال هذا اللقاء بحث ومناقشة بعض مجالات التعاون بين اليمن وإيران، إلى جانب استعراض آخر المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية.

وهنأ رضائي قيادة الثورة والحكومة والشعب اليمني بالانتصارات الباهرة الأخيرة في الجبهات الغربية لليمن.

وأعرب السفير الإيراني في صنعاء عن تقديره لليمن على خلفية مساندته ودعمه لإيران ومحور المقاومة، مؤكداً أن إيران تقف إلى جانب اليمن حكومة وشعباً في الجهود الرامية لإنهاء العدوان والحصار وتحقيق السلام.

وخلال اللقاء، استعرض نائب وزير الخارجية اليمني آخر تطورات الأوضاع الداخلية في اليمن، وعمليات القوات المسلحة اليمنية في عدد من مناطق الساحل الغربي، والتي تكللت بانتصارات المقاتلين.

من جانبه، جدد أبو رأس التأكيد على ثبات وصمود الشعب اليمني، والتضامن الكامل لليمن حكومة وشعباً مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكومة وشعباً، في المعركة ضد أمريكا وإسرائيل.

وعبر المسؤول اليمني عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية بين اليمن وإيران في مختلف المجالات.