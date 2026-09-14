إصابة صاروخ دفاع سعودي لمسجد في السعودية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مصدراً عسكرياً يمنياً أكد في حوار مع وكالة سبأ أن ادعاءات وسائل الإعلام السعودية بشأن إصابة صاروخ يمني لمسجد لا أساس لها من الصحة.

وأضاف أن الآثار التي تتركها الصواريخ اليمنية واضحة تماماً، وأن ما تدّعيه السعودية هو نتيجة إصابة أحد صواريخ دفاعها الجوي أثناء فشل عملية اعتراض الصواريخ اليمنية.

يُذكر أنه في ظل التقدم الفريد للقوات اليمنية داخل البلاد في مواجهة مرتزقة السعودية، تسعى الأوساط الإعلامية في الرياض، بطرح مثل هذه الادعاءات، إلى تهميش إنجازات صنعاء.

وكان يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، قد أعلن استهداف مستودعات أسلحة وغرف عمليات قاعدة شرورة العسكرية السعودية، وقال إن هذه العملية نُفذت باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

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