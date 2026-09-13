إستئناف حركة الزوار الايرانيين في معبري شلمجة وجذابة الحدودييين مع العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افاد مركز الاعلام بمنظمة الحج والزيارة الايرانية، انه بعد التوقف المؤقت لحركة الزوار في معبري شلمجة وجذابة الحدوديين، اتخذت منظمة الحج والزيارة الإجراءات اللازمة لاستمرار حركة الزوار إلى المراقد المقدسة من خلال توفير طرق بديلة، وتم تسيير بعض الرحلات عبر معبري مهران وخسروي الحدوديين.

كما استمرت الرحلات الجوية للزوار دون توقف عبر مطاري النجف وبغداد، وسارت عملية النقل في هذا القطاع وفقًا للخطة الموضوعة.

بعد ذلك، وبالتنسيق مع المسؤولين المعنيين في البلدين، أُعيد فتح معبري شلمجة وجذابة الحدوديين، واستؤنفت حركة الزوار عبرهما.

وأعلن مدير دائرة الحج والزيارة في محافظة خوزستان (جنوب غرب) انه "أُعيد فتح معبري شلمجة وجذابة الحدوديين بعد ظهر اليوم، وتسير حركة الزوار عبرهما بسلاسة".

وبناءً على ذلك، يمكن للزوار الراغبين في زيارة الأماكن المقدسة استخدام الطرق البرية والجوية لإنجاز رحلتهم وفقًا لخططهم.